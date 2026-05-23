Festival gastronômico agita fim de semana em Ibitirama
O Sabores do Caparaó acontece até este domingo (24), com pratos tradicionais, petiscos regionais e muita música boa
O distrito de Santa Marta, em Ibitirama, no Caparaó capixaba, recebe até este domingo (24) o Festival Sabores do Caparaó. A programação começou nesta sexta-feira (22) e reúne atrações gastronômicas, culturais e musicais no campo de futebol da comunidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com entrada gratuita, o evento foi idealizado para destacar a culinária típica da região e incentivar o turismo local. A iniciativa é realizada pelo Instituto Panela de Barro, com parceria da Prefeitura Municipal de Ibitirama e apoio institucional do Governo do Estado do Espírito Santo.
Durante os três dias de programação, moradores e visitantes encontram pratos tradicionais, petiscos regionais e uma praça de alimentação preparada para atender o público. O festival busca evidenciar ingredientes, receitas e costumes que fazem parte da tradição do interior capixaba.
Além da gastronomia, o evento também promove feira de artesanato, exposição de produtos da agroindústria e espaços voltados à economia criativa, reunindo produtores e empreendedores da região. A estrutura ainda conta com área kids e atividades voltadas ao lazer das famílias.
A programação musical é outro destaque do festival. Artistas e bandas regionais se apresentam ao longo do evento com repertórios variados, incluindo MPB, sertanejo, pagode, brasilidades e pop rock.
O Festival Sabores do Caparaó também reforça o calendário turístico e gastronômico do Espírito Santo, valorizando a cultura regional em meio às montanhas do Caparaó.
Serviço
Festival Sabores do Caparaó – Ibitirama
Data: 22, 23 e 24 de maio de 2026
Local: Distrito de Santa Marta – Ibitirama/ES (campo de futebol)
Atrações: gastronomia regional, praça de alimentação, shows musicais, feira de artesanato, agroindústria e espaço kids
Apresentação: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Realização: Instituto Panela de Barro
Apoio institucional: Governo do Estado do Espírito Santo
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