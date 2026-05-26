Forças de segurança prendem suspeito de feminicídio no ES

As forças de segurança do Espírito Santo prenderam, nesta terça-feira (26), um homem de 42 anos suspeito de matar Laiane Bandeira Barros, de 27 anos, no município de Ponto Belo, no Norte do estado. O crime aconteceu no último domingo (24), na localidade de Fazenda Dalmazio, zona rural da cidade.

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A prisão foi realizada em uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Ponto Belo, e a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Desde o registro da ocorrência, equipes das duas corporações atuavam de forma integrada para localizar o investigado.

Após levantamentos de informações e trabalho de inteligência, os policiais encontraram o suspeito escondido em uma propriedade rural da região. Durante a operação, os agentes cumpriram um mandado de prisão expedido pela Justiça.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Ponto Belo, delegado Waldir Marins, o investigado colaborou com as diligências realizadas pelas equipes policiais.

“Em depoimento preliminar às autoridades, o suspeito apresentou informações relacionadas aos fatos investigados e colaborou com as diligências, indicando o local onde teria ocultado a arma supostamente utilizada no crime. O armamento foi localizado e apreendido para os procedimentos periciais cabíveis”, disse o delegado.

Além da arma apreendida, os policiais recolheram outros elementos considerados importantes para o andamento das investigações. Todo o material será analisado pela Polícia Civil.

“O suspeito foi colaborativo, confessando o crime espontaneamente. Inclusive, corroborando as oitivas da vítima e de uma testemunha ouvida. A motivação que ele alegou para cometer o crime foi ciúme da mulher. O inquérito policial apura crime de feminicídio consumado e homicídio tentado”, destacou o delegado.

Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.