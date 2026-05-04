Frente fria muda o tempo no ES e traz chuva para Sul do ES

A passagem de uma frente fria pelo litoral provoca mudança nas condições do tempo no Espírito Santo neste segunda (4). O dia começa com poucas nuvens e temperaturas elevadas, mas a partir da tarde há previsão de pancadas de chuva com trovoadas em áreas do Sul capixaba afastadas do litoral e também na Região Serrana.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante a noite, a instabilidade avança e pode provocar chuva rápida no litoral sul e na Grande Vitória. Nas demais regiões do Estado, o tempo segue firme, sem previsão de chuva.

As temperaturas máximas tendem a diminuir na metade sul, enquanto o vento sopra de fraco a moderado ao longo do litoral.

Previsão por região

Grande Vitória – O dia começa com poucas nuvens, e há previsão de chuva rápida à noite.

Mínima de 19°C e máxima de 33°C. Em Vitória, mínima de 20°C e máxima de 33°C.

Região Sul – Sol entre nuvens até o fim da manhã. À tarde, pancadas de chuva com trovoadas em áreas do interior e, à noite, chuva rápida no litoral.

Mínimas de 18°C e máximas de até 33°C nas áreas menos elevadas.

Nas regiões mais altas, mínima de 14°C e máxima de 31°C.

Região Serrana – Manhã com poucas nuvens e aumento de instabilidade à tarde, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas.

Mínimas de 18°C e máximas de 30°C nas áreas menos elevadas.

Nas áreas altas, mínima de 15°C e máxima de 29°C.

Região Norte – Tempo firme, com poucas nuvens e sem previsão de chuva.

Mínima de 21°C e máxima de 34°C.

Região Noroeste – Predomínio de sol e tempo seco, sem previsão de chuva. Há risco de baixa umidade do ar à tarde, especialmente em áreas próximas à divisa com Minas Gerais.

Temperaturas variam entre 21°C e 37°C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 19°C e máxima de 34°C.

Região Nordeste – Sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva.

Mínima de 20°C e máxima de 32°C, com ventos de fraco a moderado no litoral.