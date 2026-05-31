Furto cai 31,3% em Marataízes no 2º bimestre de 2026
Marataízes registra queda de 31,3% nos furtos no 2º bimestre de 2026, com 36 ocorrências a menos em relação ao mesmo período de 2025.
Marataízes registrou uma redução de aproximadamente 31,3% nos casos de furto durante o segundo bimestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os registros caíram de 115 ocorrências em 2025 para 79 neste ano, representando 36 casos a menos no município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O resultado interrompe a sequência de aumento nos índices registrada nos últimos bimestres e, segundo as forças de segurança, reflete ações integradas entre os órgãos municipais e estaduais de combate à criminalidade.
Entre os fatores apontados para a queda está o reforço no combate à receptação. As equipes intensificaram investigações e prisões de receptadores, estratégia considerada essencial para enfraquecer o ciclo dos furtos na cidade.
Outro destaque foi a criação do setor de inteligência da Guarda Civil Municipal (GCM) de Marataízes, que passou a atuar com novas estratégias de monitoramento e levantamento de informações voltadas à prevenção de crimes.
Além disso, a central de videomonitoramento da Secretaria de Defesa Social e Segurança Patrimonial (SEDESSP) ampliou a cobertura no município. O serviço recebeu novas câmeras e passou por readequações estratégicas em pontos considerados sensíveis para a segurança pública.
A mudança na legislação relacionada à prisão preventiva também foi apontada como um dos fatores que contribuíram para a redução das ocorrências. Conforme as autoridades, a alteração tornou mais difícil a soltura de furtadores reincidentes.
Com a redução dos índices, a expectativa é de que o município continue fortalecendo as ações integradas de segurança para manter a queda nos registros ao longo de 2026.
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