Furto de módulos de caminhões gera rombo milionário no Sul do ES

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante, concluiu uma investigação que levou à desarticulação de uma associação criminosa especializada no furto de módulos de motor de caminhões de luxo.

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A operação resultou no cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias no último dia 4 de maio, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.

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As investigações começaram após uma sequência de furtos registrados em janeiro deste ano em diferentes municípios capixabas, entre eles Venda Nova do Imigrante, Viana, Anchieta e Iconha.

Segundo a Polícia Civil, ao menos 23 furtos de módulos de motor foram identificados em um curto período, causando prejuízo estimado em cerca de R$ 1 milhão.

De acordo com a corporação, o grupo criminoso atuava de forma organizada e tinha como alvo caminhões de alto valor, retirando os módulos eletrônicos responsáveis pelo funcionamento dos veículos.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e recuperar os equipamentos furtados.