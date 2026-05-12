Fuzil, submetralhadora e 10kg de droga são encontrados enterrados em Cachoeiro

Uma operação realizada na tarde desta segunda-feira (11) revelou um verdadeiro arsenal escondido em uma área de mata no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim. O local, segundo as investigações, estaria sendo utilizado por integrantes do tráfico para armazenar armas de grosso calibre, drogas e munições.

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As apurações começaram após denúncias sobre movimentações suspeitas em uma região de pasto e vegetação fechada. As informações indicavam que criminosos estariam utilizando tonéis enterrados para esconder armamentos e entorpecentes longe da circulação de pessoas.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

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Durante as buscas, dois homens foram vistos em meio à mata carregando armas longas. Ao perceberem a aproximação das equipes, eles correram pela vegetação e abandonaram parte do material. Após cerco e buscas na região, os suspeitos acabaram presos.

O que mais chamou a atenção da polícia foi a descoberta de dois tonéis enterrados no meio da mata. Dentro deles, foram encontrados um fuzil calibre 5.56, uma submetralhadora 9 milímetros, carregadores, dezenas de munições e grande quantidade de drogas.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Ao todo, foram apreendidos mais de seis quilos de cocaína e cerca de quatro quilos de crack, além de dinheiro em espécie e acessórios utilizados para transporte de armamentos.

Um cão farejador auxiliou nas buscas e foi essencial para encontrar os esconderijos utilizados pelos criminosos. Todo o material recolhido e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso seguirá sob investigação.

Material apreendido:

1 fuzil calibre 5.56

1 submetralhadora calibre 9mm

3 carregadores

136 munições de diversos calibres

6,250 kg de cocaína

4,155 kg de crack

R$ 720 em dinheiro

2 bandoleiras