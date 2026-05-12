Rapaz de 23 anos é morto a facadas por adolescente em Cachoeiro
Um jovem de 23 anos morreu após ser esfaqueado no peito no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim. Suspeito de 17 anos fugiu após o crime.
Um jovem de 23 anos morreu após ser esfaqueado no peito na noite desta segunda-feira (11), no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim. A vítima foi identificada como Kauã Silva Oliveira.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a ocorrência. No local, profissionais do Samu realizavam os primeiros socorros na vítima, que havia sido atingida por uma facada no lado esquerdo do peito. Após 30 minutos de tentativas de reanimação, o médico responsável confirmou o óbito às 19h30.
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Uma testemunha relatou aos policiais que estava na residência de Kauã quando um adolescente de 17 anos chamou a vítima para conversar do lado de fora da casa. Durante a discussão, o suspeito teria sacado uma faca escondida na roupa e desferido um único golpe no peito do jovem.
Após o crime, o adolescente fugiu a pé em direção ao bairro Marbrasa. Ainda de acordo com o relato, a motivação do crime estaria relacionada a uma dívida financeira que o suspeito teria com a vítima. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o adolescente não foi localizado. O corpo de Kauã Silva Oliveira foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
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