Gabriel Ganley morreu de quê? Entenda a possível causa da morte do fisiculturista

O universo do fisiculturismo e das redes sociais foi impactado pela morte do influenciador fitness Gabriel Ganley, aos 22 anos, neste sábado (23). A morte do atleta foi confirmado pela Integralmédica, patrocinadora do jovem, por meio de uma publicação divulgada nas plataformas digitais.

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Conhecido pelo conteúdo voltado à rotina de treinos e alimentação, Gabriel acumulava quase dois milhões de seguidores. Nas redes, o fisiculturista também defendia o chamado “fisiculturismo natural”, assunto que frequentemente gerava debates entre admiradores do esporte e internautas.

As primeiras informações divulgadas apontam que o jovem pode ter sofrido um quadro severo de hipoglicemia. Apesar disso, a causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado como “morte suspeita – morte súbita”. Uma perícia também foi realizada no apartamento onde o influenciador foi encontrado.

Especialistas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia alertam que práticas como jejuns prolongados, dietas restritivas, treinos intensos e o uso inadequado de substâncias podem contribuir para episódios graves de hipoglicemia, sobretudo em pessoas submetidas a rotinas rigorosas de controle corporal.

Nos últimos meses, Gabriel Ganley vinha abordando publicamente questões relacionadas à pressão estética, além das dificuldades físicas enfrentadas durante períodos de definição muscular intensa.

Em nota, a Integralmédica lamentou a perda do atleta e ressaltou a trajetória construída por Gabriel, destacando o jovem como disciplinado, carismático e inspiração para milhares de seguidores.