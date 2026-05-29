Governo anuncia convocação de 600 aprovados da Polícia Penal

O Governo do Espírito Santo anunciou a convocação de 600 candidatos aprovados no concurso público da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (28) pelo governador Ricardo Ferraço e contempla os integrantes da primeira turma do certame regido pelo Edital nº 001/2025.

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Os convocados participarão do Curso de Formação, etapa obrigatória para ingresso na carreira, com início previsto para agosto. A medida faz parte da estratégia do Estado para ampliar o efetivo e fortalecer a atuação do sistema prisional capixaba.

Segundo o governador, todos os aprovados serão chamados de uma única vez para iniciar a formação na Academia da Polícia Penal. “Vamos convocar todos os 600 aprovados de uma só vez para ingressarem na Academia da Polícia Penal. Diferentemente do concurso anterior, quando formamos duas turmas de 300 candidatos, agora faremos uma única turma, dando mais celeridade à formação dos novos policiais penais e fortalecendo ainda mais o nosso sistema prisional”, afirmou Ricardo Ferraço.

Reforço para a segurança pública

De acordo com o secretário de Estado da Justiça, Nelson Merçon, a convocação representa mais um passo no fortalecimento da segurança pública e na valorização da Polícia Penal. Ele destacou que o investimento busca ampliar o efetivo e garantir a formação de profissionais preparados para atuar no sistema prisional.

O diretor-geral da Polícia Penal do Espírito Santo, José Franco Morais Junior, também ressaltou a importância da chegada dos novos servidores. Segundo ele, os futuros policiais penais receberão preparação técnica, física e emocional para desempenhar suas funções com responsabilidade e compromisso com a sociedade.

A convocação dá continuidade ao processo de ampliação do quadro da corporação. Em 2025, o Governo do Estado incorporou 963 policiais penais aprovados no concurso realizado em 2023, reforçando a segurança institucional e a capacidade operacional das unidades prisionais.

Curso de Formação começa em agosto

O Curso de Formação será realizado na Academia de Polícia Penal (Acadeppen), localizada no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana. A capacitação tem caráter eliminatório e classificatório, conforme previsto no edital do concurso.

Com duração aproximada de três meses, o treinamento reunirá atividades teóricas e práticas voltadas à preparação técnico-operacional dos candidatos para atuação no sistema prisional capixaba.

Conforme o cronograma divulgado pela Polícia Penal, a convocação oficial dos candidatos e as orientações para matrícula serão publicadas no dia 5 de agosto. Já o período de matrícula ocorrerá entre os dias 6 e 12 de agosto.