Governo entrega 21 novas ambulâncias no Espírito Santo

O Governo do Espírito Santo entregou, nesta quarta-feira (06), 21 novas ambulâncias destinadas à ampliação e modernização do transporte sanitário em municípios capixabas. A ação faz parte do Programa Estadual de Renovação de Frotas e integra um investimento total de R$ 23,6 milhões na aquisição de 71 veículos para cidades do Estado e unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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A entrega foi realizada pelo governador Ricardo Ferraço, que destacou a importância do reforço na estrutura da saúde pública. Segundo ele, os novos veículos vão garantir mais segurança e agilidade no atendimento à população.

“Estamos entregando não somente ambulâncias, mas verdadeiras UTIs móveis, equipadas e estruturadas para atender às famílias capixabas. Nossa prioridade é salvar vidas e fortalecer a rede pública de saúde”, afirmou o governador.

As ambulâncias entregues são dos tipos A, B e C, cada uma destinada a diferentes modalidades de atendimento. Os veículos do Tipo A serão utilizados no transporte eletivo de pacientes. Já as ambulâncias do Tipo B são destinadas a atendimentos pré-hospitalares e transferências inter-hospitalares com suporte básico. Os veículos do Tipo C serão empregados em operações de resgate.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Kim Barbosa, o investimento representa um avanço importante para a assistência à população capixaba.

“Esse investimento permite mais agilidade, segurança e humanização no transporte sanitário, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a qualidade do atendimento”, destacou.

Os municípios contemplados nesta etapa foram: Alfredo Chaves, Apiacá, Baixo Guandu, Brejetuba, Cariacica, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Guarapari, Ibiraçu, Itaguaçu, Laranja da Terra, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Mucurici, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus e Vila Pavão.