Grave acidente com três veículos deixa uma pessoa morta na BR-101 em Iconha
Colisão envolveu caminhão, caminhonete e automóvel; vítima morreu no local e trânsito segue lento no trecho
Uma colisão envolvendo três veículos deixou uma pessoa morta na manhã deste sábado (9), na BR-101, em Iconha. O acidente ocorreu por volta das 9h15, no km 380 da rodovia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo as primeiras informações, a vítima ocupava um automóvel e morreu ainda no local. A batida envolveu um caminhão, uma caminhonete e o carro de passeio.
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A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e enviou equipe para atendimento da ocorrência. Além disso, o Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento da vítima.
A perícia técnica e o serviço de remoção de corpo da Polícia Científica também foram acionados. Enquanto isso, os trabalhos seguem no local.
Apesar do impacto, a rodovia não foi interditada. No entanto, o trânsito apresenta lentidão no trecho.
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