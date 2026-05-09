Segurança

Grave acidente com três veículos deixa uma pessoa morta na BR-101 em Iconha

Colisão envolveu caminhão, caminhonete e automóvel; vítima morreu no local e trânsito segue lento no trecho

acidente na BR-101 em Iconha
Foto: Divulgação/PRF

Uma colisão envolvendo três veículos deixou uma pessoa morta na manhã deste sábado (9), na BR-101, em Iconha. O acidente ocorreu por volta das 9h15, no km 380 da rodovia.

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Segundo as primeiras informações, a vítima ocupava um automóvel e morreu ainda no local. A batida envolveu um caminhão, uma caminhonete e o carro de passeio.

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A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e enviou equipe para atendimento da ocorrência. Além disso, o Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento da vítima.

A perícia técnica e o serviço de remoção de corpo da Polícia Científica também foram acionados. Enquanto isso, os trabalhos seguem no local.

Apesar do impacto, a rodovia não foi interditada. No entanto, o trânsito apresenta lentidão no trecho.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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