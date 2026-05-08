Grupo sai de Jerônimo Monteiro para doar sangue para moradora internada em Vitória

Um grupo de moradores de Jerônimo Monteiro organizou uma viagem até Vitória para realizar doações de sangue em apoio a uma moradora do município. A mobilização busca garantir as bolsas necessárias para um transplante de medula.

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A paciente enfrenta um linfoma no sistema nervoso central e realiza tratamento no Hospital Santa Rita, na capital. Por isso, familiares e amigos intensificaram a campanha para reunir doadores.

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Nesta sexta-feira (8), uma van saiu de Jerônimo Monteiro com voluntários dispostos a contribuir. A ação reforça a corrente de solidariedade que se formou na cidade.

Além disso, a mobilização continua ativa nos próximos dias. As doações podem ser realizadas até terça-feira. Isso porque, a paciente será internada na quarta-feira para o procedimento.

Os interessados devem comparecer ao banco de sangue localizado na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

A família também orienta que os voluntários podem ir diretamente ao local ou agendar a doação.