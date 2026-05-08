Grupo sai de Jerônimo Monteiro para doar sangue para moradora internada em Vitória
Grupo de moradores organizou transporte até Vitória para reforçar doações antes do transplante de medula
Um grupo de moradores de Jerônimo Monteiro organizou uma viagem até Vitória para realizar doações de sangue em apoio a uma moradora do município. A mobilização busca garantir as bolsas necessárias para um transplante de medula.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A paciente enfrenta um linfoma no sistema nervoso central e realiza tratamento no Hospital Santa Rita, na capital. Por isso, familiares e amigos intensificaram a campanha para reunir doadores.
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Nesta sexta-feira (8), uma van saiu de Jerônimo Monteiro com voluntários dispostos a contribuir. A ação reforça a corrente de solidariedade que se formou na cidade.
Além disso, a mobilização continua ativa nos próximos dias. As doações podem ser realizadas até terça-feira. Isso porque, a paciente será internada na quarta-feira para o procedimento.
Os interessados devem comparecer ao banco de sangue localizado na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.
A família também orienta que os voluntários podem ir diretamente ao local ou agendar a doação.
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