Moradora do Sul do ES precisa de doação de sangue para realizar transplante de medula

Uma moradora de Jerônimo Monteiro precisa de doação de sangue para dar continuidade ao tratamento contra um linfoma no sistema nervoso central. Ela passará por um transplante de medula autólogo e depende da solidariedade de doadores.

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De acordo com as informações repassadas pela família, a paciente realiza o tratamento no Hospital Santa Rita.

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O grupo responsável pela mobilização orienta que as doações sejam feitas no banco de sangue localizado na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Os interessados podem, portanto, comparecer diretamente ao local ou agendar a doação pelos telefones informados.