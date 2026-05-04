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Moradora do Sul do ES precisa de doação de sangue para realizar transplante de medula

Paciente de Jerônimo Monteiro passará por transplante de medula e precisa de doadores para continuar o tratamento

doação de sangue
Foto: Arquivo Pessoal / AQUINOTÍCIAS.COM

Uma moradora de Jerônimo Monteiro precisa de doação de sangue para dar continuidade ao tratamento contra um linfoma no sistema nervoso central. Ela passará por um transplante de medula autólogo e depende da solidariedade de doadores.

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De acordo com as informações repassadas pela família, a paciente realiza o tratamento no Hospital Santa Rita.

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O grupo responsável pela mobilização orienta que as doações sejam feitas no banco de sangue localizado na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Os interessados podem, portanto, comparecer diretamente ao local ou agendar a doação pelos telefones informados.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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