Guaçuí abre inscrições para capacitação em primeiros socorros

A Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu inscrições para a Capacitação de Primeiros Socorros Infantil.

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A iniciativa será realizada no dia 30 de maio de 2026, um sábado, no salão da ACISG, das 8h às 12h.

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Segundo a organização, a capacitação tem como objetivo ensinar técnicas essenciais para situações de emergência envolvendo crianças, além de preparar os participantes para agir em momentos decisivos.

O conteúdo contará com orientações práticas, dinâmicas e voltadas para o dia a dia, buscando oferecer mais segurança, confiança e preparo para a população.

As vagas são limitadas. Os interessados podem garantir inscrição pelo site oficial da Prefeitura de Guaçuí: guacui.es.gov.br