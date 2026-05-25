Guaçuí abre inscrições para capacitação em primeiros socorros
Capacitação acontecerá no dia 30 de maio, no salão da ACISG.
A Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu inscrições para a Capacitação de Primeiros Socorros Infantil.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa será realizada no dia 30 de maio de 2026, um sábado, no salão da ACISG, das 8h às 12h.
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Segundo a organização, a capacitação tem como objetivo ensinar técnicas essenciais para situações de emergência envolvendo crianças, além de preparar os participantes para agir em momentos decisivos.
O conteúdo contará com orientações práticas, dinâmicas e voltadas para o dia a dia, buscando oferecer mais segurança, confiança e preparo para a população.
As vagas são limitadas. Os interessados podem garantir inscrição pelo site oficial da Prefeitura de Guaçuí: guacui.es.gov.br
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