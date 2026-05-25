Itapemirim celebra 112ª Festa de Santo Antônio; confira a programação
Evento acontece nos dias 5 e 6 de junho com atrações culturais, quadrilha, leilão, comidas típicas e grandes shows.
O bairro Santo Antônio, em Itapemirim, receberá nos dias 5 e 6 de junho a tradicional 112ª Festa de Santo Antônio. A programação contará com atrações culturais, quadrilha, leilão, comidas típicas e shows musicais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
No dia 5 de junho, a programação começa às 19h com abertura das barracas. Às 20h, haverá Luciano Retrô com Nossa História. Em seguida, às 21h, acontece o Jongo Mestre Bento e, às 21h30, apresentação do Grupo de Dança Raízes Quilombola. A noite segue com Luan Jackson às 22h e show com Rodrigo Balla às 23h.
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Já no dia 6 de junho, as barracas serão abertas às 19h. Às 21h, será realizada a quadrilha Arraiá da Tia Luiza e, às 22h, acontece o leilão. O encerramento ficará por conta da Banda Beijo com Mel, com show às 23h.
Segundo a divulgação do evento, a festa promete reunir tradição, cultura, música e o clima típico das festas juninas.
A realização é da AMABSA, com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e da Prefeitura de Itapemirim.
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