Guarda municipal mata esposa horas depois de se casarem

Uma mulher de 34 anos foi morta a tiros pelo próprio marido poucas horas após a cerimônia de casamento, em Campinas, na noite de sábado (9).

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Segundo a Polícia Civil, o casal participava de uma confraternização após oficializar a união. No entanto, uma discussão começou dentro da residência e evoluiu para agressões.

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Em seguida, o homem pegou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a esposa. Testemunhas relataram que ele deixou o local, mas retornou pouco depois e voltou a atirar.

Familiares que estavam na casa retiraram as crianças durante a confusão. Equipes do Samu foram acionadas, porém a vítima não resistiu aos ferimentos.

O suspeito, um guarda municipal de 55 anos, foi preso em flagrante logo após o crime. Com ele, os policiais apreenderam arma e munições.

O caso foi registrado como feminicídio e será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher. Além disso, a Guarda Municipal deve apurar a conduta do agente.