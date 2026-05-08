Inmet alerta para chuvas intensas e ventos em 24 estados
Avisos indicam risco de temporais, ventos fortes e possíveis impactos em diversas regiões do país ao longo desta sexta-feira.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (8), alertas amarelo e laranja para chuvas intensas e vendaval em 24 estados brasileiros, incluindo São Paulo. Os avisos indicam risco potencial e perigo, conforme a intensidade dos fenômenos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O alerta laranja, que representa maior gravidade, vale das 9h10 às 23h59 para Amapá e Pará. Nessas áreas, a previsão indica volumes entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros por dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h. Diante desse cenário, há possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e incidência de descargas elétricas.
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Ao mesmo tempo, o Inmet mantém alerta amarelo para chuvas intensas em diversos estados, com validade até o fim do dia. A lista inclui Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e São Paulo, entre outros. Nessas regiões, a previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos de 40 a 60 km/h.
Nessas áreas, o risco de impactos, como falta de energia, queda de árvores e alagamentos, é considerado baixo. Ainda assim, a população deve manter atenção às condições climáticas ao longo do dia.
Mais alertas
Além disso, o Inmet também emitiu alertas amarelos para vendaval. Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o aviso começou à meia-noite. Já em estados como Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo, o alerta entrou em vigor ao meio-dia. Em todas essas regiões, a previsão indica ventos de até 60 km/h, com baixo risco de danos.
Por fim, o órgão reforça a importância de acompanhar atualizações e seguir orientações de segurança, especialmente em áreas mais vulneráveis aos efeitos do clima.
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