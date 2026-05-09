Homem com mandado por homicídio é preso em Piúma

A Polícia Militar prendeu um homem com mandado de prisão em aberto na manhã desta sexta-feira (8), no Centro de Piúma. Os policiais localizaram o suspeito dentro de um consultório odontológico.

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Contra ele havia um mandado de prisão definitivo pelo crime de homicídio. A decisão foi expedida em novembro de 2025 pela Vara Única da Comarca de Iconha.

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A condenação já havia transitado em julgado. O homem deve cumprir pena remanescente de 13 anos e 4 meses em regime fechado.

Os policiais realizaram a condução com uso de algemas, conforme previsto em lei. No entanto, não houve necessidade de uso de força nem registro de lesões.

Após a prisão, a equipe encaminhou o suspeito à Delegacia de Polícia Civil de Anchieta. Em seguida, ele foi levado ao sistema prisional.