Polícia prende empresário capixaba ligado a organização criminosa
Empresário foi detido no Mato Grosso do Sul e é investigado por liderar esquema de lavagem de dinheiro
Um empresário, morador da Serra, na Grande Vitória, foi preso na última sexta-feira (8) no Aeroporto Internacional de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A ação faz parte de investigações sobre lavagem de dinheiro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O Ministério Público do Espírito Santo aponta que ele pode ter liderado uma organização criminosa voltada à lavagem de capitais. A investigação integra a Operação Baest, que busca desarticular redes financeiras ligadas ao crime organizado.
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Segundo as autoridades, o grupo movimentava recursos por meio de empresas e operações na fronteira com o Paraguai. Além disso, a Justiça recebeu denúncia contra 14 investigados por crimes como organização criminosa, falsidade ideológica e agiotagem.
A decisão judicial determinou medidas como bloqueio de bens, apreensão de veículos e dissolução de empresas. Dessa forma, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado cumpriu a prisão preventiva do empresário.
A defesa afirma que a prisão é indevida e nega qualquer tentativa de fuga. O advogado sustenta que o empresário estava em viagem de trabalho no momento da abordagem.
Por fim, o caso segue sob investigação e pode ter novos desdobramentos. Enquanto isso, as autoridades continuam analisando provas e possíveis conexões com outras frentes da operação.
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