Homem condenado por homicídio é preso em consultório odontológico em Piúma

Um homem foi preso nesta sexta-feira (8) em Piúma durante uma ação da Polícia Militar. Contra ele havia um mandado de prisão definitiva em aberto por homicídio qualificado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a PM, a captura aconteceu após informações repassadas à equipe policial. Ele foi localizado dentro de um consultório odontológico no segundo andar do estabelecimento.

Leia também: Polícia deflagra megaoperação contra facções na Grande Vitória

Segundo a corporação, o mandado de prisão foi expedido pela Vara Única da Comarca de Iconha, referente a uma condenação com trânsito em julgado pelo crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, do Código Penal Brasileiro.

Ainda conforme a polícia, o homem deverá cumprir pena de 13 anos e 4 meses em regime fechado. Após a prisão, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Anchieta.

A PM informou que foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do detido. Não houve registro de lesões ou uso de força durante a abordagem.