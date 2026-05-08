Polícia deflagra megaoperação contra facções na Grande Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (08), a megaoperação “Genesis”, com ações simultâneas em municípios da Grande Vitória. A ofensiva tem como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de organizações criminosas investigadas por diversos crimes.

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A operação é coordenada pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), com atuação em 20 bairros de Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória.

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Ao todo, 130 policiais civis participam da ação, distribuídos em 30 viaturas. A operação também conta com o apoio de 12 unidades especializadas da corporação, além da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Núcleo de Operações e Transportes Aéreos (Notaer). A ofensiva é supervisionada pelo delegado-geral da PCES, Jordano Bruno.

Segundo as investigações, os alvos fazem parte de uma organização criminosa envolvida em crimes como adulteração de sinal identificador de veículos, receptação, falsificação de documentos públicos e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil aponta ainda que o grupo estaria ligado a atividades relacionadas ao tráfico de drogas, roubos de veículos e homicídios.

Os investigados também são suspeitos de fornecer placas adulteradas para traficantes ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), utilizadas em homicídios e outras ações criminosas na Região Metropolitana.

Na Serra, os mandados são cumpridos nos bairros Jardim Limoeiro, Cascata, Valparaíso, São Marcos II, Parque Jacaraípe, Feu Rosa, Colina de Laranjeiras e José de Anchieta.

De acordo com a Polícia Civil, a operação “Genesis” simboliza um novo ciclo de gestão e governança dentro da instituição, reforçando o compromisso com o combate qualificado ao crime organizado e o fortalecimento da eficiência operacional.

Além das ações voltadas às facções criminosas, equipes especializadas também cumprem ordens judiciais relacionadas a investigações de violência contra crianças e adolescentes, violência doméstica e familiar, crimes ambientais e crimes de trânsito.