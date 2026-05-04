Segurança

Homem é achado morto em rio de Castelo

Corpo de homem é encontrado boiando em rio em Castelo, no Sul do ES. Polícia investiga o caso e aguarda resultado de exames periciais.

Viatura da Polícia Civil em frente ao IML de Cachoeiro, onde éesta o corpo da vítima do atropelamento na BR-101 em Atílio Vivácqua.
Foto: Polícia Civil/ES

O corpo de um homem foi encontrado boiando em um rio na tarde de sábado (2), na altura do bairro Cava Roxa, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência mobilizou equipes de segurança e abriu investigação sobre as circunstâncias da morte.

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Segundo a Polícia Militar, um homem relatou ter localizado o corpo já em estado de decomposição. Diante da situação, os militares acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica, que realizaram os primeiros procedimentos no local.

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Em seguida, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Castelo. Contudo, a apuração dependerá dos laudos periciais, que devem esclarecer a identidade da vítima e as causas da morte.

Além disso, a equipe encaminhou o corpo para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. No local, os peritos realizarão a necropsia. Posteriormente, após a conclusão dos exames, o corpo será liberado para os familiares.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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