Homem é achado morto em rio de Castelo

O corpo de um homem foi encontrado boiando em um rio na tarde de sábado (2), na altura do bairro Cava Roxa, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência mobilizou equipes de segurança e abriu investigação sobre as circunstâncias da morte.

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Segundo a Polícia Militar, um homem relatou ter localizado o corpo já em estado de decomposição. Diante da situação, os militares acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica, que realizaram os primeiros procedimentos no local.

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Em seguida, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Castelo. Contudo, a apuração dependerá dos laudos periciais, que devem esclarecer a identidade da vítima e as causas da morte.

Além disso, a equipe encaminhou o corpo para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. No local, os peritos realizarão a necropsia. Posteriormente, após a conclusão dos exames, o corpo será liberado para os familiares.