Homem é baleado após ataque a tiros em bar em Viana
Criminosos passaram de carro atirando contra o estabelecimento; vítima foi socorrida e transferida para hospital
Um homem foi baleado durante um ataque a tiros em um bar na madrugada deste domingo (10), em Viana.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A Polícia Militar foi acionada após a vítima dar entrada no Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi. Em seguida, os policiais conversaram com o homem para entender o ocorrido.
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Segundo relato, ele estava no estabelecimento quando um veículo passou pelo local efetuando disparos. Logo após os tiros, os suspeitos fugiram em direção desconhecida.
A vítima recebeu atendimento inicial e, posteriormente, foi transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. O estado de saúde não foi divulgado.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Viana. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
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