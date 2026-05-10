Homem é baleado após ataque a tiros em bar em Viana

Um homem foi baleado durante um ataque a tiros em um bar na madrugada deste domingo (10), em Viana.

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A Polícia Militar foi acionada após a vítima dar entrada no Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi. Em seguida, os policiais conversaram com o homem para entender o ocorrido.

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Segundo relato, ele estava no estabelecimento quando um veículo passou pelo local efetuando disparos. Logo após os tiros, os suspeitos fugiram em direção desconhecida.

A vítima recebeu atendimento inicial e, posteriormente, foi transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. O estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Viana. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.