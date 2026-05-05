Homem é baleado após avançar contra PMs com faca em Marataízes

Um homem foi baleado no braço após resistir à prisão e tentar atacar policiais militares com uma faca, na tarde desta terça-feira (5), no bairro Esplanada, em Marataízes.

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De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo, a ocorrência teve início após denúncia de que o suspeito teria agredido a companheira. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem na residência, que trancou o portão e correu para dentro do imóvel.

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Após negociação e insistência da equipe, ele saiu da casa, mas passou a ameaçar os militares com uma faca. Segundo o registro policial, o suspeito desobedeceu repetidas ordens para largar a arma branca e avançou contra os agentes, momento em que um disparo foi efetuado no braço do homem para conter a agressão.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e prestou apoio à ocorrência. O homem foi socorrido pelo Samu e encaminhado a uma unidade de saúde do município. Em seguida, foi levado para a Delegacia de Marataízes, onde o caso foi registrado.