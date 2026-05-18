Homem é preso após matar e esconder corpo da irmã na Serra

Uma mulher de 39 anos, que estava desaparecida desde a última terça-feira (12), foi encontrada morta e enterrada no quintal de uma residência no bairro Serra Dourada I, na Serra. O caso foi divulgado neste sábado (16) pela Polícia Civil do Espírito Santo.

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Segundo a corporação, um homem de 42 anos, apontado como irmão da vítima, foi preso em flagrante por ocultação de cadáver durante diligências realizadas pela equipe do Plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

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De acordo com as investigações, testemunhas relataram que o suspeito teria cometido o homicídio após uma desavença familiar e, em seguida, enterrado o corpo da mulher no quintal da residência para esconder o crime. O cadáver foi localizado pela mãe dos envolvidos e apresentava diversas lesões provocadas por arma branca.

A delegada Gabriela Enne, do gabinete do DEHPP, explicou que o homicídio teria ocorrido no dia 12 de maio. Contudo, segundo ela, não foi possível realizar a autuação em flagrante pelo crime de homicídio devido à ausência de estado flagrancial.

Ainda conforme a delegada, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver, considerado crime permanente. A Polícia Civil informou também que o suspeito possui histórico de ocorrência relacionada ao crime de ameaça.

Após os procedimentos na delegacia, o conduzido foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça.