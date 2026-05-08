Segurança

Homem é preso após perseguir ex-esposa em Divino de São Lourenço

Segundo a Polícia Militar, o homem descumpriu duas medidas protetivas e voltou a perseguir a ex-esposa de carro, levando ao acionamento das equipes policiais.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

A rápida ação da Polícia Militar evitou uma possível tragédia envolvendo violência doméstica em Divino de São Lourenço, na tarde desta sexta-feira (8). Um homem foi preso em flagrante após perseguir a ex-esposa e descumprir medidas protetivas impostas pela Justiça.

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De acordo com a Polícia Militar, a vítima já possuía duas medidas protetivas contra o suspeito. Mesmo assim, ele voltou a persegui-la utilizando um carro, o que levou ao acionamento das equipes policiais.

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Diversas viaturas do 3º Batalhão foram mobilizadas e, com apoio de equipes do 14º Batalhão, os militares realizaram um cerco policial que terminou com a localização e prisão do homem.

Após a detenção, o suspeito foi encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde a ocorrência foi registrada.

Ainda segundo a polícia, o mesmo homem já havia sido preso no último dia 1º de maio pelo mesmo motivo, após descumprir medida protetiva. Na ocasião, ele acabou sendo liberado durante audiência de custódia.

A atuação rápida e integrada das equipes policiais foi fundamental para garantir a segurança da vítima e evitar que o caso tivesse consequências mais graves.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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