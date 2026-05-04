Homem é preso com veículo roubado em Cachoeiro

A Polícia Militar recuperou um veículo com restrição de furto/roubo na Rua Maurício Coelho, no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no sábado (2). A ação contou com o apoio do sistema de cerco eletrônico.

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De acordo com a ocorrência, após receber informações do monitoramento, a equipe conseguiu localizar e abordar o veículo suspeito. Durante a ação, os policiais confirmaram a restrição e detiveram o condutor.

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Em seguida, os militares deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. O veículo foi recuperado e as medidas legais cabíveis foram adotadas pelas autoridades.