Segurança

Homem é preso com veículo roubado em Cachoeiro

Polícia recupera veículo com restrição de furto/roubo em Cachoeiro. Condutor foi detido e levado à delegacia.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar recuperou um veículo com restrição de furto/roubo na Rua Maurício Coelho, no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no sábado (2). A ação contou com o apoio do sistema de cerco eletrônico.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a ocorrência, após receber informações do monitoramento, a equipe conseguiu localizar e abordar o veículo suspeito. Durante a ação, os policiais confirmaram a restrição e detiveram o condutor.

Leia também: Acidente deixa seis feridos em Vargem Alta 

Em seguida, os militares deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. O veículo foi recuperado e as medidas legais cabíveis foram adotadas pelas autoridades.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimPolícia Militar

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por