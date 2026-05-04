Homem é preso com veículo roubado em Cachoeiro
Polícia recupera veículo com restrição de furto/roubo em Cachoeiro. Condutor foi detido e levado à delegacia.
A Polícia Militar recuperou um veículo com restrição de furto/roubo na Rua Maurício Coelho, no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no sábado (2). A ação contou com o apoio do sistema de cerco eletrônico.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a ocorrência, após receber informações do monitoramento, a equipe conseguiu localizar e abordar o veículo suspeito. Durante a ação, os policiais confirmaram a restrição e detiveram o condutor.
Leia também: Acidente deixa seis feridos em Vargem Alta
Em seguida, os militares deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. O veículo foi recuperado e as medidas legais cabíveis foram adotadas pelas autoridades.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726