Homem é preso por descumprir medida protetiva em Vitória
Homem de 36 anos foi preso em Goiabeiras, em Vitória, após descumprir medida protetiva e ser encontrado na casa da ex-companheira.
Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) na tarde de quinta-feira (28), em Vitória, após descumprir uma medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, a prisão aconteceu durante uma visita realizada por policiais à residência da vítima, no bairro Goiabeiras.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao chegarem ao imóvel, os militares foram informados pela mulher de que o ex-companheiro estava dentro da casa e se recusava a deixar o local, apesar da determinação judicial que o impedia de se aproximar dela.
De acordo com o relato da vítima à Polícia, o suspeito vinha entrando na residência há alguns dias sem autorização. Para isso, ele utilizava uma chave que ainda estava em sua posse.
A mulher também informou aos policiais que havia sido agredida fisicamente dias antes. Além disso, segundo ela, o homem teria impedido que a polícia fosse acionada ao desligar e tomar seu aparelho celular, impossibilitando o pedido de ajuda.
Diante da situação, os militares entraram na residência e localizaram o suspeito deitado em um sofá. Ele foi detido no local sem registro de novas ocorrências.
Conforme a Polícia Civil, o homem foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.
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