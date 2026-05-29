Homem é preso por descumprir medida protetiva em Vitória

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) na tarde de quinta-feira (28), em Vitória, após descumprir uma medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, a prisão aconteceu durante uma visita realizada por policiais à residência da vítima, no bairro Goiabeiras.

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Ao chegarem ao imóvel, os militares foram informados pela mulher de que o ex-companheiro estava dentro da casa e se recusava a deixar o local, apesar da determinação judicial que o impedia de se aproximar dela.

De acordo com o relato da vítima à Polícia, o suspeito vinha entrando na residência há alguns dias sem autorização. Para isso, ele utilizava uma chave que ainda estava em sua posse.

A mulher também informou aos policiais que havia sido agredida fisicamente dias antes. Além disso, segundo ela, o homem teria impedido que a polícia fosse acionada ao desligar e tomar seu aparelho celular, impossibilitando o pedido de ajuda.

Diante da situação, os militares entraram na residência e localizaram o suspeito deitado em um sofá. Ele foi detido no local sem registro de novas ocorrências.

Conforme a Polícia Civil, o homem foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.