Homem é preso por porte ilegal de arma em Castelo

A Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo no último sábado (9), na localidade de Macuco, em Castelo. A ação ocorreu após denúncia de disparos em um bar da região.

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De acordo com a PM, o suspeito estava armado e, segundo as informações, teria efetuado tiros para o alto antes da chegada da polícia.

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Assim que as equipes chegaram ao local, o homem tentou se desfazer da arma. No entanto, um dos policiais percebeu a ação e conseguiu recuperar o revólver.

Durante a abordagem, os militares apreenderam um revólver calibre .38, munições intactas e deflagradas, além de R$ 2.322 em dinheiro. Também foram encontrados um coldre, um facão, um canivete e um anel.

Após a apreensão do material, os policiais conduziram o suspeito à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.