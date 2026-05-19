Homem é preso por tentativa de feminicídio e vicaricídio no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, nessa sexta-feira (15), um homem de 38 anos investigado por tentativa de feminicídio, tentativa de vicaricídio, fraude processual, ameaça e posse irregular de arma de fogo em Santa Teresa. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, com apoio da 12ª Delegacia Regional de Santa Teresa e da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar.

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A prisão ocorreu no distrito de Aparecidinha, em cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

Segundo as investigações, o crime aconteceu na madrugada do último dia 9 de maio, na localidade de São José do Rio Claro, zona rural de Santa Maria de Jetibá. O suspeito teria ido até a casa da mãe da ex-companheira, de 29 anos, onde a mulher estava morando após o fim do relacionamento, encerrado há cerca de um mês devido a episódios de ciúmes excessivos, agressividade e comportamento possessivo.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, delegado Leonardo Vanaz, o investigado exigiu acesso ao celular da vítima sob ameaças de morte. Durante a ação, ele utilizou uma pistola para intimidar a mulher, efetuou disparos dentro da propriedade e ameaçou matar todos que estavam na residência, incluindo crianças.

Ainda conforme a investigação, o homem realizou disparos em direção ao chão próximo das vítimas, ferindo o irmão da mulher com estilhaços. Em seguida, ele agrediu a ex-companheira com coronhadas na cabeça e tentou executá-la com um tiro à queima-roupa após apontar a arma para a testa dela. No entanto, a munição falhou.

“Realmente foi um milagre essa mulher ter sobrevivido”, afirmou o delegado Leonardo Vanaz.

Após o crime, o suspeito ainda recolheu cápsulas deflagradas no local para tentar dificultar as investigações e ocultar provas. A vítima conseguiu fugir e pedir ajuda em uma igreja próxima à residência.

Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do investigado e mandados de busca e apreensão, que foram autorizados pelo Poder Judiciário.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais localizaram o suspeito em casa. Questionado sobre as armas de fogo, ele afirmou ter jogado o armamento em uma barragem. Mesmo assim, os policiais realizaram buscas no imóvel e apreenderam dois aparelhos celulares e uma espingarda de pressão.

Segundo o delegado, o investigado também informou ter jogado o celular da vítima na barragem.

Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.