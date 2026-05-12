Homem preso após agredir cachorro em Cachoeiro alegou que estava estressado
O homem preso após ser flagrado agredindo um cachorro nesta terça-feira (12), no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, alegou aos policiais que a agressão começou após ele se irritar com o animal.
De acordo com a Polícia Militar, a tutora responsável pelo cachorro contou que o animal sofria agressões frequentes.
A presidente da ONG Patas Needs, Helque Aparecida de Assis, acompanhou a ocorrência e informou que já havia acionado o serviço de bem-estar animal da Prefeitura de Cachoeiro por meio de denúncia protocolada.
O médico veterinário Clodoaldo Leonardeli também esteve presente no local e confirmou os maus-tratos contra o cachorro.
Após a confirmação das agressões, o homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Cachoeiro. O cachorro ficou sob os cuidados da responsável pela guarda e proteção do animal.
