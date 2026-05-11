Homens são detidos após furto de trilhos de trem em Vargem Alta

Um caminhão carregado com trilhos de trem foi abordado na noite deste sábado (10), na Rodovia ES-164, nas proximidades do bairro Estação de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, após uma denúncia sobre retirada irregular de materiais ferroviários na região de São João, em Vargem Alta.

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De acordo com as informações da Polícia Militar, o veículo, um Mercedes-Benz 608 azul, foi localizado durante buscas realizadas após o acionamento da PM. Na carroceria do caminhão foram encontrados diversos trilhos de trem e dois cilindros de oxigênio industrial.

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Durante a abordagem, os ocupantes do veículo foram identificados e encaminhados à 7ª Delegacia Regional. Segundo o registro da ocorrência, um dos envolvidos admitiu participação na retirada dos materiais e apontou a atuação de outras pessoas no esquema.

Ainda conforme o relato, uma bolsa contendo um revólver calibre .38 com munições e um pino de cocaína foi encontrada às margens da rodovia. O outro ocupante do caminhão negou envolvimento no caso.

O caminhão e os materiais apreendidos foram removidos para um pátio credenciado ao Detran. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.