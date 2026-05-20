Ibatiba: Câmara arquiva denúncia contra prefeito Luis Pancoti

A Comissão Processante da Câmara de Ibatiba arquivou a denúncia apresentada contra o prefeito Luis Carlos Pancoti por suposta infração político-administrativa envolvendo contratos de limpeza pública. Os vereadores concluíram, por unanimidade, que as acusações não tinham elementos suficientes para justificar o prosseguimento do processo.

No relatório final, a comissão afirmou que a defesa do prefeito esclareceu os pontos questionados na denúncia. Os parlamentares analisaram mensagens, planilhas e áudios anexados ao processo, além de documentos relacionados aos pregões eletrônicos para contratação da empresa responsável pela limpeza urbana do município.

A denúncia citava os Pregões Eletrônicos nº 001/2026, posteriormente revogado, e nº 002/2026. A Câmara abriu a investigação em fevereiro deste ano, depois que um grupo de cidadãos protocolou a denúncia. Na ocasião, o plenário autorizou a abertura da comissão por 10 votos a 1.

A presidente da comissão, Marli Tiengo do Carmo Faria, e o relator, Sidimar Souza da Silva, assinaram o parecer pelo arquivamento. A comissão encerrou a instrução processual no dia 14 de maio, dentro do prazo de 90 dias previsto no Decreto-Lei nº 201/1967.