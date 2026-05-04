Ibatiba recebe cinema ao ar livre com sessões gratuitas
Sessões gratuitas acontecem nesta quinta-feira, com transporte, pipoca e atividades interativas para toda a família
A Prefeitura de Ibitirama realiza, em parceria com o Sesc, mais uma edição do CineSesc Itinerante. O evento leva cinema gratuito e experiências interativas para a população.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A programação acontece nesta quinta-feira (7), a partir das 18h30, na Praça do CRAS. O CineSolar, primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, será o destaque da noite.
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Além disso, o público poderá assistir a duas sessões de curtas-metragens. Ao mesmo tempo, a organização oferece pipoca gratuita, o que torna a experiência ainda mais atrativa para famílias.
Para garantir o acesso, haverá transporte gratuito saindo de comunidades como São José do Caparaó, Pedra Roxa e Santa Marta. Dessa forma, mais moradores poderão participar.
No entanto, em caso de chuva, a organização transferirá a programação para o CREAS, atrás da Prefeitura, e manterá o evento.
Por fim, o público também poderá visitar o furgão do projeto. O espaço funciona como uma estação móvel de ciência, arte, tecnologia e sustentabilidade.
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