Cidades

Ibatiba recebe cinema ao ar livre com sessões gratuitas

Sessões gratuitas acontecem nesta quinta-feira, com transporte, pipoca e atividades interativas para toda a família

Cinema movido a energia solar (1)
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Ibitirama realiza, em parceria com o Sesc, mais uma edição do CineSesc Itinerante. O evento leva cinema gratuito e experiências interativas para a população.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A programação acontece nesta quinta-feira (7), a partir das 18h30, na Praça do CRAS. O CineSolar, primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, será o destaque da noite.

Leia também: Alegre sedia evento com vasta programação gratuita voltada para inovação

Além disso, o público poderá assistir a duas sessões de curtas-metragens. Ao mesmo tempo, a organização oferece pipoca gratuita, o que torna a experiência ainda mais atrativa para famílias.

Para garantir o acesso, haverá transporte gratuito saindo de comunidades como São José do Caparaó, Pedra Roxa e Santa Marta. Dessa forma, mais moradores poderão participar.

No entanto, em caso de chuva, a organização transferirá a programação para o CREAS, atrás da Prefeitura, e manterá o evento.

Por fim, o público também poderá visitar o furgão do projeto. O espaço funciona como uma estação móvel de ciência, arte, tecnologia e sustentabilidade.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

CinemaIbatiba

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por