Alegre sedia evento com vasta programação gratuita voltada para inovação

Alegre vai sediar o Cidade Expo Inovadora nos dias 20 e 21 de maio. Após passar por municípios como Linhares, Aracruz, Marataízes e Nova Venécia, o evento chega à cidade como uma das principais iniciativas voltadas à inovação, tecnologia, empreendedorismo e educação no Espírito Santo.

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Durante dois dias, a programação reunirá conhecimento, experiências e oportunidades, conectando startups, universidades, projetos inovadores e o público interessado nas tendências do futuro.

A expectativa é de que estudantes, empreendedores e a comunidade em geral participem das atividades, que incluem momentos de aprendizado, networking e troca de experiências.

O evento será realizado no Parque de Exposição de Alegre, das 13h às 21h30, com entrada gratuita.

A proposta reforça o avanço da inovação no estado, com Alegre se consolidando como a próxima parada dessa jornada.