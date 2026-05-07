Identificado motociclista que morreu em acidente com caminhão em Cachoeiro

Identificado como Marcos Vinícius Souza, o motociclista que morreu em um grave acidente na manhã desta quinta-feira (7), na ES 488, em Monte Líbano, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo testemunhas, Marcos seguia para o trabalho, em uma fábrica de cimento da região, quando se envolveu na colisão com um caminhão baú.

Leia também: Motociclista morre em grave acidente na ES-488 em Cachoeiro

O motorista do caminhão relatou à PM que a motocicleta seguia no sentido contrário e teria tentado realizar uma ultrapassagem. Ainda de acordo com ele, o motociclista perdeu o controle da direção antes da batida. Com a força do impacto, o corpo de Marcos Vinícius Souza ficou preso embaixo do caminhão.