Segurança

Idosa é ferida com golpes de facão em Anchieta; marido é encontrado morto

Mulher conseguiu pedir ajuda aos vizinhos após ser atacada dentro de casa no bairro Alvorada.

Chacina
Foto: Aqui Notícias

Uma idosa de 70 anos foi ferida com golpes de facão na cabeça na noite de terça-feira (19), no bairro Alvorada, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.

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Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito do ataque é o marido da vítima, identificado como Domingus Corrêa de Senna, de 80 anos, que foi encontrado morto logo após o crime dentro da residência do casal.

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De acordo com a polícia, moradores da região relataram que o idoso teria atacado a esposa com um facão e, em seguida, tirado a própria vida.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu pedir ajuda aos vizinhos, que acionaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O estado de saúde da mulher não foi divulgado. O caso será investigado pelas autoridades.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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