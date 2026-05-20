Idosa é ferida com golpes de facão em Anchieta; marido é encontrado morto

Uma idosa de 70 anos foi ferida com golpes de facão na cabeça na noite de terça-feira (19), no bairro Alvorada, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito do ataque é o marido da vítima, identificado como Domingus Corrêa de Senna, de 80 anos, que foi encontrado morto logo após o crime dentro da residência do casal.

Leia também: Discussão por traição pode ter motivado morte de cuidadora em Castelo

De acordo com a polícia, moradores da região relataram que o idoso teria atacado a esposa com um facão e, em seguida, tirado a própria vida.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu pedir ajuda aos vizinhos, que acionaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O estado de saúde da mulher não foi divulgado. O caso será investigado pelas autoridades.