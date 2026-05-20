Idosa é ferida com golpes de facão em Anchieta; marido é encontrado morto
Mulher conseguiu pedir ajuda aos vizinhos após ser atacada dentro de casa no bairro Alvorada.
Uma idosa de 70 anos foi ferida com golpes de facão na cabeça na noite de terça-feira (19), no bairro Alvorada, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito do ataque é o marido da vítima, identificado como Domingus Corrêa de Senna, de 80 anos, que foi encontrado morto logo após o crime dentro da residência do casal.
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De acordo com a polícia, moradores da região relataram que o idoso teria atacado a esposa com um facão e, em seguida, tirado a própria vida.
Mesmo ferida, a vítima conseguiu pedir ajuda aos vizinhos, que acionaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O estado de saúde da mulher não foi divulgado. O caso será investigado pelas autoridades.
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