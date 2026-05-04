Idoso capota carro após possível mal súbito em Guaçuí

Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (3), por volta das 19h20, na rodovia BR-482, nas proximidades do bairro Morada das Palmeiras e do Posto Cantão, em Guaçuí.

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De acordo com a ocorrência, a guarnição foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Ao chegar, os militares encontraram um Fiat Palio Fire Way vermelho capotado, com as rodas para cima, após colidir contra um semáforo instalado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

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O condutor, um homem de 71 anos, relatou que não se lembrava do momento do acidente. Segundo ele, há a possibilidade de ter sofrido um mal súbito enquanto dirigia, o que pode ter provocado a perda de controle do veículo e a colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro no local e encaminhou o motorista ao Pronto Socorro Municipal para avaliação médica. Apesar do impacto, o veículo estava com a documentação regular e foi liberado aos familiares, que providenciaram a remoção por meio de guincho particular. A ocorrência foi registrada e encerrada no local.