Ifes Piúma abre seleção com vagas para professores
As inscrições estarão abertas entre os dias 11 e 21 de maio de 2026.
O Instituto Federal do Espírito Santo, por meio do Ifes Campus Piúma, anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores substitutos. Ao todo, estão sendo ofertadas três vagas para atuação nas áreas de Engenharia de Pesca, Letras – Português e Mecânica.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As inscrições estarão abertas entre os dias 11 e 21 de maio de 2026. Os candidatos interessados devem ficar atentos aos requisitos exigidos para cada área, além da documentação necessária e das etapas previstas no processo seletivo.
Segundo o edital, a seleção tem como objetivo atender à demanda temporária de professores no campus, garantindo a continuidade das atividades acadêmicas e administrativas da instituição. O processo contará com critérios específicos de avaliação definidos no documento oficial.
O edital completo, com informações detalhadas sobre carga horária, remuneração, cronograma e procedimentos de inscrição, está disponível no portal oficial do campus. Os interessados podem acessar por meio do site Ifes Campus Piúma.
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