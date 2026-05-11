Oportunidades

Ifes Piúma abre seleção com vagas para professores

As inscrições estarão abertas entre os dias 11 e 21 de maio de 2026.

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Foto: Divulgação

O Instituto Federal do Espírito Santo, por meio do Ifes Campus Piúma, anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores substitutos. Ao todo, estão sendo ofertadas três vagas para atuação nas áreas de Engenharia de Pesca, Letras – Português e Mecânica.

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As inscrições estarão abertas entre os dias 11 e 21 de maio de 2026. Os candidatos interessados devem ficar atentos aos requisitos exigidos para cada área, além da documentação necessária e das etapas previstas no processo seletivo.

Segundo o edital, a seleção tem como objetivo atender à demanda temporária de professores no campus, garantindo a continuidade das atividades acadêmicas e administrativas da instituição. O processo contará com critérios específicos de avaliação definidos no documento oficial.

O edital completo, com informações detalhadas sobre carga horária, remuneração, cronograma e procedimentos de inscrição, está disponível no portal oficial do campus. Os interessados podem acessar por meio do site Ifes Campus Piúma.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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