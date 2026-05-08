Igreja do século 18 no ES reabre após obra de R$ 5 milhões

A Igreja Nossa Senhora da Ajuda, localizada em Araçatiba, em Viana, foi entregue completamente restaurada nesta quinta-feira (7). Além disso, a cerimônia marcou a inauguração do Centro de Interpretação Fazenda de Araçatiba.

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O projeto contou com investimento de R$ 5 milhões, viabilizado por meio da Lei Rouanet. Com isso, a iniciativa amplia o acesso à cultura e fortalece a preservação da memória local.

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Autoridades acompanharam a entrega do conjunto histórico. Entre elas, estiveram representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que supervisionou todas as etapas da obra.

Tombada desde 1950, a igreja do século 18 representa um marco da história regional. Por isso, o projeto passou por análise técnica rigorosa antes da execução.

A intervenção incluiu restauração estrutural, conservação de elementos históricos e modernização do espaço. Além disso, equipes instalaram sistemas elétricos atualizados, climatização e recursos de segurança.

Projeto acessível

O projeto também priorizou a acessibilidade e a visitação pública. Dessa forma, o novo centro cultural oferece uma experiência mais interativa e educativa aos visitantes.

As obras começaram em 2022, após a interdição do imóvel em 2019. Na época, laudos técnicos apontaram riscos estruturais e condições inadequadas de uso.

A iniciativa também recuperou áreas anexas, como a antiga residência dos padres. Assim, o conjunto passa a funcionar como um complexo cultural integrado.

Durante a cerimônia, o presidente do Iphan, Deyvesson Gusmão, destacou a importância das parcerias para preservar o patrimônio. Segundo ele, o espaço ajuda a contar a história da diáspora africana no estado.

Além da restauração, o projeto reforça o valor cultural de Araçatiba. A comunidade mantém tradições como a capoeira e o congo, que representam formas vivas de resistência.

Por fim, a entrega do espaço fortalece a identidade local. Consequentemente, o território se consolida como referência de memória, cultura e preservação no Espírito Santo.