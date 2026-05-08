Procon-ES aponta onde economizar no Dia das Mães

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) divulgou uma pesquisa com preços de produtos e serviços mais procurados para o Dia das Mães no Espírito Santo. O levantamento foi realizado em estabelecimentos da Grande Vitória e busca ajudar os consumidores a economizar e planejar melhor as compras.

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Entre os itens analisados aparecem flores, canecas personalizadas, serviços de spa, salões de beleza e kits de cosméticos e perfumaria. Contudo, os valores apresentam diferenças significativas entre os estabelecimentos, o que reforça a importância da pesquisa antes da compra.

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Nas floriculturas, por exemplo, os buquês custam entre R$ 60 e R$ 300. Além disso, arranjos chegam a R$ 400, enquanto cestas podem alcançar o mesmo valor. Já as canecas personalizadas possuem preços mais acessíveis, variando entre R$ 20 e R$ 100, conforme o modelo e o tipo de personalização.

Variação em prestação de serviços

Para quem pretende investir em experiências, os serviços de spa também apresentam ampla variação de preços. Os pacotes partem de cerca de R$ 100 e ultrapassam R$ 2 mil, dependendo dos serviços oferecidos. Nos salões de beleza, muitos estabelecimentos ainda apostam em promoções, brindes e descontos especiais para atrair consumidores durante o período.

Os kits de cosméticos e perfumaria seguem entre os presentes mais procurados para a data. Os preços variam entre R$ 80 e R$ 450, conforme a marca e os produtos incluídos no kit.

A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, reforçou a importância de pesquisar antes de fechar a compra. Segundo ela, o consumidor deve comparar preços, analisar a qualidade dos produtos e conferir as condições de pagamento antes de decidir.

Além disso, o órgão orienta os consumidores a exigirem nota fiscal, verificarem a política de troca das lojas e observarem os prazos de entrega, sobretudo em compras online. Também é importante conferir se o produto apresenta informações claras sobre preço, características e formas de pagamento.

Alerta

O Procon-ES ainda alerta para ofertas com preços muito abaixo do mercado. Nesses casos, o consumidor deve redobrar a atenção para evitar golpes e prejuízos.

Nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, como pela internet ou telefone, o consumidor possui direito de arrependimento em até sete dias após o recebimento do produto. Além disso, produtos com defeito contam com garantia legal e devem ser reparados, trocados ou ter o valor devolvido, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, o órgão recomenda que o consumidor tente resolver qualquer problema diretamente com o estabelecimento. Caso não haja acordo, é possível registrar reclamação junto ao Procon-ES.