Incêndio atinge armazém de café na zona rural de Guaçuí

Um incêndio mobilizou equipes da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros na noite deste domingo (10), em um armazém de café localizado na zona rural de Guaçuí, nas proximidades da comunidade de São Pedro de Rates.

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Ao chegarem ao local, os militares encontraram o fogo concentrado na área de estoque de lenha do depósito. As chamas não chegaram a atingir outras estruturas do armazém.

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As equipes iniciaram rapidamente o combate ao incêndio, realizando a contenção das chamas, a extinção completa do foco e o trabalho de rescaldo para evitar novos focos de incêndio.

Segundo os bombeiros, a atuação rápida evitou danos maiores ao patrimônio. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência. As causas do incêndio não foram divulgadas.