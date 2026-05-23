Incêndio atinge residência no bairro Basílio Pimenta, em Cachoeiro

Uma residência foi atingida por um incêndio na manhã deste sábado (23), no bairro Basílio Pimenta, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma grande quantidade de fumaça saindo do imóvel. Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre o que teria provocado as chamas.

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo para obter mais informações sobre a ocorrência. Assim que houver retorno oficial, esta matéria será atualizada.