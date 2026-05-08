Influenciadora capixaba é agredida pela ex-companheira no ES

Uma influenciadora digital de 22 anos procurou a polícia após ter o apartamento invadido e sofrer agressões em Vila Velha. O caso aconteceu na noite de domingo (3), na Praia de Itaparica.

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Segundo a vítima, a ex-companheira entrou no imóvel por volta das 22h e permaneceu no local por cerca de 30 minutos. Durante esse período, a jovem afirmou que sofreu agressões físicas, ameaças e violência psicológica.

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Além disso, o irmão da influenciadora, de 20 anos, também foi agredido ao tentar intervir na situação. A vítima relatou que entrou em choque durante o episódio e chegou a desmaiar.

Imagens de segurança registraram a entrada da suspeita no prédio e parte da movimentação durante a ocorrência. Conforme a jovem, o relacionamento entre as duas durou cerca de seis meses e havia terminado há dois meses.

Ainda de acordo com o relato, a suspeita teria se recusado a devolver o celular da influenciadora e continuou as agressões até sair do local. A confusão seguiu até a área externa do prédio.

Após o ocorrido, a vítima solicitou uma medida protetiva de urgência e realizou exame de corpo de delito. Ela também formalizou a denúncia na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação.

As informações são do G1.