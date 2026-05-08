Operação “Beagle Boys” prende cinco traficantes em Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou, nesta quinta-feira (07), a Operação “Beagle Boys”, em Barra de Itapemirim, no município de Marataízes, no Sul do Estado. A ação teve como objetivo combater uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas na região e terminou com cinco pessoas autuadas em flagrante.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Marataízes, com apoio da Força Tática e do K9 do 16º Batalhão da Polícia Militar, Canil da Guarda Civil Municipal de Marataízes, Divisão de Inteligência da Polícia Penal e equipes das delegacias de Marataízes e Itapemirim.

Leia também: Polícia deflagra megaoperação contra facções na Grande Vitória

Segundo a Polícia Civil, as investigações duraram várias semanas e identificaram a estrutura e a logística do grupo criminoso. Com base nas apurações, a Justiça expediu mandados de busca e apreensão cumpridos em diversos endereços de Barra de Itapemirim.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Durante a operação, os policiais apreenderam aproximadamente 110 gramas de cocaína distribuídas em papelotes e pinos nas cores rosa e preta, cerca de quatro gramas de maconha, milhares de microtubos utilizados para embalar drogas, aparelhos celulares, além de R$ 629,70 em dinheiro.

As investigações também apontaram a existência de um esquema conhecido como “guarda-roupa”, em que integrantes da organização armazenavam materiais usados no preparo e distribuição dos entorpecentes para beneficiar os líderes do grupo.

Dos cinco suspeitos presos, dois foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, enquanto os outros três responderão por associação para o tráfico. A Polícia Civil informou ainda que pediu a prisão preventiva de quatro investigados.

O delegado titular de Marataízes, Thiago Gomes Viana, destacou que a operação é resultado de um trabalho investigativo integrado entre as forças de segurança e afirmou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos.