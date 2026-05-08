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Urgente! Helicóptero da dupla Henrique e Juliano cai no Tocantins

Aeronave caiu em fazenda em Porto Nacional; pai dos cantores pilotava e não houve feridos graves, segundo informações iniciais.

helicóptero Henrique e Juliano
Foto: Divulgação

Um helicóptero da família da dupla sertaneja Henrique e Juliano caiu no fim da manhã desta sexta-feira (8), próximo a uma fazenda em Porto Nacional, no Tocantins. A aeronave não transportava os cantores no momento do acidente.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam a bordo, entre elas o pai dos artistas, o empresário Edson Alves dos Reis, que pilotava o helicóptero. As vítimas foram socorridas após a queda, e não houve registro de ferimentos graves.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, Henrique afirmou que o pai é piloto experiente e tranquilizou os fãs. Segundo ele, o acidente causou apenas danos materiais. Imagens divulgadas mostram a aeronave caída entre galhos de árvores na área da fazenda.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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