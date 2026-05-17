Itapemirim amplia consultas oftalmológicas até o fim de maio

O mutirão de consultas oftalmológicas em Itapemirim segue até o próximo dia 23 de maio. A ação acontece no Centro de Especialidades Médicas (CEM), em Itaipava, com apoio do Governo do Espírito Santo.

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A iniciativa busca ampliar o acesso aos atendimentos especializados e, sobretudo, reduzir a demanda reprimida por consultas oftalmológicas no município.

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Segundo a gestão municipal, pacientes que aguardavam na regulação já começaram a passar pelas consultas e receberam orientações médicas durante a primeira etapa da ação.

Ao todo, a expectativa é realizar cerca de 1.500 atendimentos ao longo do mutirão. Além disso, os serviços seguem concentrados no CEM de Itaipava, localizado na Avenida Itapemirim, s/nº.

Mais informações sobre os atendimentos podem ser acompanhadas pelas redes sociais da Prefeitura de Itapemirim, no perfil @itapemirimes.