Vitória oferece diversas vagas em cursos gratuitos
As capacitações serão realizadas na Unidade Móvel de Saúde do Senac-ES, que estará no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), a partir da segunda-feira (25).
A partir do dia 25 deste mês, a Prefeitura de Vitória estará ofertando capacitações gratuitas na área da saúde. A ação conta com a parceria do Senac-ES, e os cursos gratuitos são de Primeiros Socorros, Limpeza de Pele, Drenagem Linfática no Pós-Operatório, Aromaterapia aplicada à massagem e Ventosaterapia com Moxabustão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As capacitações serão realizadas na Unidade Móvel de Saúde do Senac-ES, que estará no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão), a partir da segunda-feira (25) e oferecem formação prática voltada tanto para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho quanto para quem deseja empreender e ampliar a renda.
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“Estamos ampliando o acesso da população à qualificação profissional em áreas com grande potencial de empregabilidade e empreendedorismo. São cursos que possibilitam geração de renda, autonomia e novas perspectivas para quem busca crescer profissionalmente”, destacou o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi.
Qualificações
Entre os destaques da programação está o curso de Primeiros Socorros, ofertado em duas turmas, nos períodos da manhã e da tarde. A formação prepara os participantes para agir em situações de emergência, ensinando técnicas básicas de atendimento e suporte inicial até a chegada de assistência especializada.
Na área de estética e bem-estar, o curso de Limpeza de Pele vai abordar técnicas de higienização, cuidados faciais e procedimentos voltados à saúde da pele, um segmento em constante crescimento no mercado da beleza.
Já o curso de “Drenagem Linfática Corporal no Pós-Operatório Imediato” é voltado para quem deseja atuar na área estética com foco em recuperação pós-cirúrgica, segmento que exige qualificação específica e tem ampliado a demanda por profissionais capacitados.
Outra oportunidade é o curso de Aromaterapia aplicada à massagem, que une técnicas terapêuticas e uso de óleos essenciais para promover relaxamento, bem-estar e qualidade de vida, ampliando as possibilidades de atuação profissional no setor de terapias integrativas.
Fechando a programação, o curso de Ventosaterapia e Moxabustão apresenta técnicas milenares utilizadas para alívio de dores, estímulo da circulação e equilíbrio energético, práticas cada vez mais procuradas em clínicas e espaços terapêuticos.
Cursos disponíveis:
Primeiros Socorros – Turma 1
- Período: 25/05 a 28/05
- Horário: 8h às 12h
- Carga horária: 15h
- Vagas: 12
- Pré-requisito: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos e cursado do 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).
Primeiros Socorros – Turma 2
- Período: 29/05 a 03/06
- Horário: 13h às 17h
- Carga horária: 15h
- Vagas: 12
- Pré-requisito: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos e cursado do 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série).
Limpeza de Pele
- Período: 01/06 a 15/06
- Horário: 13h às 17h
- Carga horária: 36h
- Vagas: 12
- Pré-requisito: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos, cursando o ensino médio e possuir atuação comprovada na área de estética, por meio de declaração do empregador ou autodeclaração de experiência profissional.
Drenagem Linfática Corporal no Pós-Operatório Imediato
- Período: 08/06 a 18/06
- Horário: 8h às 12h
- Carga horária: 36h
- Vagas: 12
- Pré-requisito: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos, cursando técnico ou superior em Estética.
Aromaterapia aplicada à massagem
- Período: 16/06 a 26/06
- Horário: 13h às 17h
- Carga horária: 36h
- Vagas: 12
- Pré-requisitos: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos, cursando o ensino médio e possuir atuação comprovada na área de beleza e estética, por meio de declaração do empregador ou autodeclaração de experiência profissional.
Ventosaterapia e Moxabustão
- Período: 19/06 a 26/06
- Horário: 8h às 12h
- Carga horária: 24h
- Vagas: 12
- Pré-requisitos: Morar ou trabalhar em Vitória, ter idade mínima de 18 anos, cursando, no mínimo, o 3º ano do ensino médio e ser estudante ou profissional das áreas de Estética, Massoterapia ou Fisioterapia.
Serviço
Cursos gratuitos de qualificação profissional – Senac/Programa de Gratuidade
Local: Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves – Tancredão (Rua Rosilda Falcão dos Anjos, 150, Bairro Mário Cypreste).
Inscrições: sexta-feira (15), às 17 horas, pelo site Vix Cursos
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