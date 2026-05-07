Itapemirim divulga cronograma do carro fumacê contra mosquitos

A Prefeitura de Itapemirim divulgou o cronograma do carro fumacê, que percorre bairros do município entre os dias 6 e 11 de maio. A ação visa reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Inicialmente, o fumacê passa por Itaipava nesta terça-feira (6). Em seguida, na quarta-feira (7), a equipe atende as localidades de Campo Acima e Candeús.

Leia também: Qualificar ES abre 22 mil vagas em cursos on-line gratuitos

Na quinta-feira (8), o serviço chega aos bairros Jardim Paulista e Centro. Já na sexta-feira (9), o cronograma inclui Nametala Ayub e Odim Moreira.

Posteriormente, no sábado (10), o fumacê atua em Bela Vista e Gamboa. Por fim, no domingo (11), a ação ocorre no bairro Joacima.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta os moradores a colaborarem com o trabalho. Dessa forma, é importante manter portas e janelas abertas durante a passagem do veículo para ampliar o alcance do produto.

Além disso, a prefeitura reforça que o fumacê pode ser adiado em caso de chuva, vento forte ou neblina. Por isso, a recomendação é acompanhar os canais oficiais para atualizações.

Por fim, o município destaca que eliminar água parada continua sendo essencial. Assim, a população contribui diretamente para reduzir a proliferação do mosquito e prevenir doenças.