Qualificar ES abre 22 mil vagas em cursos on-line gratuitos

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) abriu as inscrições para a segunda oferta do programa Qualificar ES, que disponibiliza 22 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional na modalidade on-line.

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As inscrições seguem até o dia 15 de maio e devem ser feitas pelo site oficial do programa. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à formação profissional e fortalecer as chances de inserção e permanência no mercado de trabalho.

Cursos disponíveis

Nesta etapa, são ofertados 22 cursos voltados para pessoas a partir de 16 anos, que possuam acesso à internet e conhecimentos básicos de informática. A lista completa das formações e demais orientações estão disponíveis no edital do programa.

Segundo o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Jales Cardoso, o Qualificar ES é uma política pública estratégica. “O programa é uma ferramenta fundamental para transformar realidades, pois oferece formação gratuita e de qualidade, conectando as pessoas às novas oportunidades do mundo do trabalho”, destacou.

Inscrições e seleção

A seleção dos candidatos será feita por ordem de inscrição, respeitando o limite de vagas de cada curso. Cada participante poderá se inscrever em até duas formações, utilizando um único CPF e e-mail válido.

Moradores de outros estados também podem participar, com limite de até 5% das vagas por curso. A lista de selecionados e suplentes será divulgada em data prevista no cronograma oficial do programa.

Sobre o Qualificar ES

Criado em 2019, o Qualificar ES tem como missão promover a qualificação profissional dos capixabas, com foco em empregabilidade, empreendedorismo e inovação. O programa é desenvolvido pelo Governo do Espírito Santo, por meio da Secti, e oferece cursos gratuitos em diversas áreas, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado.